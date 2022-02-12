Kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesi

Hiç beklemedikleri bir anda anne ve babasız kalan kardeşlerin sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle bu akşam atv ekranında. Bu hafta çocukların gündemi, Ataman Koleji'nde yapılacak okul temsilcisi seçimidir. Seçimi kazanmak konusunda kararlı olan Doruk, Asiye'yle iddiaya girerken; adaylar, seçimi kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan, tefeciye olan borcunu nasıl ödeyeceğinin çaresizliği içindeyken; Emirlerin okula gelişi, yeni gerginliklerin tohumunu atar. Şengül'ün geçmişte yaşanan birtakım olayları yeniden hatırlaması ise, herkes için büyük bir şok olur. Kardeşlerim, bu akşam 20.00'de atv.