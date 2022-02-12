Kovid-19 sonrası en sık şikayet nedeni sırt ağrısı

KOVİD-19 nedeniyle hastanelere başvuran hastalar baş ve bacak ağrısından tat bozukluğuna, unutkanlıktan depresyona kadar birçok şikayette bulunurken, uzmanlar yüzde 49 ile en fazla başvurunun sırt ağrısı nedeniyle yapıldığını açıkladı.

FARKLI BELİRTİLER OLUYOR

FİZİK Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Aziz Denli, Kovid-19 ile uyumlu bir enfeksiyon sırasında veya sonrasında gelişen semptomların 12 haftadan uzun sürmesi ve alternatif bir tanıyla açıklanamaması durumuna "post Covid-19" denildiğini ifade etti. Bu durumda hastada çok farklı belirtiler olabildiğine dikkati çeken Denli, "Kimisinde basit bir kas ağrısı olabilirken, kimisinde ise unutkanlık ve hatta beyin sisi dediğimiz karmaşık nörolojik şikayetler ve tablolar ortaya çıkıyor" dedi. Denli, birçok ülkede yapılan istatistiksel araştırmalarda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniklerine başvuran hastalarda en önde gelen şikâyetin kas iskelet sitemi ağrıları olduğunu aktardı.

YÜZDE 49 ÇOĞUNLUK

DENLİ, geçen yılın ilk 6 aylık diliminde Medicana Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniklerine post Covid-19 sendromu tanısı ile başvuran 100'ün üzerindeki hastadan elde ettikleri verileri paylaştı. Hastaların yüzde 63'ünün erkek, yüzde 37'sinin ise kadın olduğunu kaydeden Denli, "Post Kovid- 19 sendromlu hastaların ortalama yaşı 38,6 iken, erkeklerde ortalama yaş 41,9 kadınlarda ise 36,7. Hastalarımızın şikayetleri, baş ağrısından tutun bacak ağrısına, tat bozukluğundan tutun unutkanlığa kadar geniş bir yelpazede görülüyor. Ancak en sık başvuru nedeni yüzde 49 çoğunlukta sırt ağrısı idi" diye konuştu.