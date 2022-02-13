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Haberler Sarmaşık Greyfurt kanser riskini azaltıyor

Greyfurt kanser riskini azaltıyor

13.2.2022

Greyfurt kanser riskini azaltıyor

Greyfurt, içeriğindeki C vitamini nedeniyle güçlü bir antioksidan etkiye sahip olduğu için bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Tüm turunçgiller gibi kalorisi az ve neredeyse hiç yağ içermeyen greyfurt, kilo kontrolü sağlamak için yapılan diyet listelerinde sıkça yer alıyor. Greyfurtun pembe rengi, domatesi de kırmızıya çeviren bitki pigmenti olan likopenden kaynaklanmaktadır. Likopenin, kardiyovasküler hastalık ve bazı kanser türlerine yakalanma riskini azalttığına inanılır. Greyfurtun içeriğindeki C vitamini, bağ dokusunun gelişimi için önemlidir.