Hadise’den romantik paylaşım

Ünlü şarkıcı Hadise, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü beklemeden Mehmet Dinçerler ile romantik bir kare paylaştı. Hadise'nin paylaşımına sessiz kalmayan Dinçerler ise, "Ah o gülüşün" yorumunu yaptı. Hadise, bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı aldı. Hazırlıklara başlayan Hadise, sosyal medya hesabından 14 Şubat'a göndermede bulunarak bir paylaşım yaptı.



"AH O GÜLÜŞÜN"

Instagram'da 13,5 milyon takipçisi bulunan Hadise, Mehmet Dinçerler'le olan bir pozunu paylaşarak, "Her gün benim sevgilim olduğun halde neden sevgililer gününü bekleyeyim" notunu yazdı. Sevgilisinin paylaşımına sessiz kalmayan Mehmet Dinçerler ise, fotoğrafa "Ah o gülüşün" diye yorumunu yaptı.