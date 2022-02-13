İlişkiniz size kilo olarak dönmesin

"Bu ilişki sana yaramış, kilo almışssın" gibi söylemlere çevremizde çok sık rastlarız. Yapılan araştırmalar evliliğe ve düzenli ilişkiye sahip bireylerde kilo alımı gözlendiğini göstermektedir. Gözlem sonuçlarında düzenli ilişkisi olan bireylerde ortalama 3 ile 5 kg vücut ağırlığı artışı gözlenmiştir. Bunun birçok sebebi olabileceği gibi tam nedeni açıklanamamış. İlişkilerde bireylerin birbirlerini sağlıksız yeme davranışlarına teşvik etme potansiyeline sahip olabileceği belirtilmiş. Ama bu durumu avantajınıza çevirebilmeniz de oldukça kolay. Örneğin birbirinizin egzersiz arkadaşı olmak iyi bir fikir olabilir. Birbirinizi motive ederek haftanın belli günlerinde spor yaparak hareketliliğinizi arttırın. Dünya Sağlık Örgütü önerilerinde haftada en az 150 dakika düzenli fiziksel aktivite yer almaktadır. Diyete olan uyumun artmasında da ilişkiler rol oynar. Örneğin partneriniz diyetteyse, bu süreçte ona destek olun ve motivasyonunu arttırın.

SEVGİNİZLE DOYURUN

O karşınızda salata yerken, siz de ona eşlik edin ve bu zor sürecin kolaylaşabilmesi için ona yardımcı olun. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını beraber hayatınıza geçirin. Sevgililer Günü yaklaştıkça hediyeler alınmaya başlanır. Bu özel günde en çok tercih edilen hediye ve sürprizlerin başında kalpli çikolata kutuları ve tatlılar gelir. Çikolatanın kimyasal yapısının haz duygusu oluşturduğu, beyindeki serotonin düzeylerini etkileyerek afrodizyak etkisinin sağladığı belirtilir ve romantik hediyeler arasında ilk sıralarda yer alır. Çikolata ruha iyi geldiği kadar kalbe de iyi gelir. Kalp hastalıkların gelişiminin önlenmesinde çikolatanın yüksek miktarda içerdiği polifenoller ve flavonoidler önemli rol oynar. Çikolata bu bileşikleri yüksek miktarda içerir. Faydalarından bahsetsek de enerji içeriğinin yüksek olduğunda tüketimini sınırlı tutmak faydalıdır. Bu yüzden çikolata ve tatlı yerine meyve sepetleri göndermek daha sağlıklı seçim olabilir. Kırmızı meyvelerden oluşan bir meyve sepeti ile hem sevginizi hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz. Genelde sevgimizi göstermek için sembol olarak kalp şeklini kullanırız. Telefonda mesajlaşırken kalp emojileri, deftere çizilen kalp şekilleri, özel günlerde kullanılan kalpli balonlar... Peki kalbimize yeterince iyi bakabiliyor muyuz? Dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan kalp hastalıklarının önlenmesinde sağlıklı beslenme alışkanlıkları önemli rol oynar.

KALBİNİZİ KORUYUN

Sağlıklı bir kalp için tuz tüketiminizi azaltın. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi hipertansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, obezite ve kanserden korunmak ve kemik sağlığını olumsuz etkilememek amacıyla günlük tuz tüketiminin 5 gram olarak sınırlandırılması gerektiğidir. Salam, sosis gibi doymuş yağ içeriği yüksek işlenmiş et ürünlerinden uzak durun. Kızartma ve kavurma gibi pişirme yöntemlerini tercih etmeyin. Paketli ürün alırken trans yağ içermeyen ve düşük sodyum değerine sahip ürünleri tercih edin. Sağlıklı yağ kaynaklarına beslenmenizde yer verin. Örneğin yapılan araştırmalarda cevizi düzenli ve yeterli tüketen insanlarda, yüksek kolesterol seviyesinde ve kalp hastalıkları riskinde azalmalar gözlenmiştir. İçerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde, düzensiz kalp atışlarının engellenmesini sağlar.

FAST FOOD YERİNE IZGARA

O gün atıştırmalık olarak çiğ badem, ceviz gibi kalbe dost yağlı tohumları beslenmenize ekleyebilirsiniz. Yüksek kolesterol seviyelerinin azaltılmasında rol oynayan omega-3 içeriği yüksek balık kalbi koruyan en büyük kahramanlar arasındadır. Dışarıdan sipariş verilen pizza, hamburger gibi yağ içeriği yüksek fast food besinler yerine 14 Şubat'ta ana yemek için için ızgara balık gayet iyi bir seçim olacaktır.



ZAMANINIZI HAREKET EDEREK GEÇİRİN...

BERABER yediğiniz romantik bir akşam yemeğinden sonra aldığınız kalorileri yakmaya ne dersiniz? Beraber yapacağınız bir dans etkinliği, sahile gidip yapacağınız bir yürüyüş, gayet eğlenceli olacak bir buz pateni planı oldukça sizi harekete geçirecektir.

Hareketliliğinizi arttıracak aktiviteler yapmak hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Düzenli aktivite yapmak kan basıncını azaltır ve kalbin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Bu yüzden siz de 14 Şubat planınıza en sevdiğiniz aktivitelerden eklemeye ne dersiniz?



SİZİN İÇİN EN GÜZEL HEDİYE

BU sevgililer gününde kendinize en değerli hediyeyi vermeye ne dersiniz? İçerisinde bulunduğumuz dönem sebebiyle sağlığımızın kıymetinin daha çok farkına vardık. Kendinize yeni hedefler belirleyin ve gerçekleştirmek için harekete geçin. Sağlığınız için ideal olan vücut ağırlığınıza ulaşın ve bunu korumaya çalışın. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve düzenli fiziksel aktiviteyi yaşam tarzınız haline getirin. Bu güzel günün tadını çıkarın. Kendinize de çevrenize de sevginizi bir gün değil, her gün göstermeyi ihmal etmeyin.

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM