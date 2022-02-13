İzmir gecelerinde Sakiler ve Nigar Muharrem rüzgarı esti

İzmir geceleri, geçtiğimiz akşam Sakiler grubu ve Azeri şarkıcı Nigar Muharrem'i ağırladı. Arabesk ve pop çalışmaları kendi tarzlarında yorumlayan Sakiler, Alsancak Berduşşş'ta bayan hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. 125. konserini gerçekleştiren grubun solisti Hasan Gözetlik, "Geçici eserlerin moda olduğu bu dönemde kalıcı parçalar yapmak bence çok önemli. Bugün bizlere göstermiş olduğunuz ilgi bunun en güzel kanıtı" diye konuştu.



SESİYLE İLGİ GÖRDÜ

Banjul Club'da mikrofon başına geçen Nigar Muharrem 1.55 cm'lik boyuyla gece boyunca dalga geçti. Mekana gelen kızların uzun boylu olduğunu, onları görebilmek için topuklu ayakkabı giydiğini söyleyen Muharrem, güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla büyük ilgi gördü. Mekan müşterilerinin bazıları ise, "Kızda boy yok ama ses var. Bu özelliğiyle zaten bizden önde. Kıskanılacak bir durum" diye yorum yaptı.

■ ERCAN AKGÜN