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Haberler Sarmaşık Asiye ile Doruk buzları eritti

Asiye ile Doruk buzları eritti

14.2.2022

Asiye ile Doruk buzları eritti

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Cumartesi günü 39.bölümü ile seyirciyle buluşan Kardeşlerim, #AşkGünü etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı bölümde, Doruk alevler arasından Asiye'yi kurtardı. Okulda öğrenci temsilcisi seçimlerinde Doruk ve Asiye aynı oy sayısı alınca birlikte okul temsilcisi oldular. Ve ikilinin arasındaki buzlar nihayet eridi.