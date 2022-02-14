Migren ağrısına doğal çözümler

Baş ağrısı şeklinde ifade edilen migren hastalığı, kişinin konforunu oldukça düşürüyor. Rahatsızlığın yiyecek ve içeceklerle bağlantılı olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, koruyucu katkı maddesi içermeyen migren ataklarını önleyecek doğal tarifler hazırladı.

Migrenin aslında önlenebileceğini belirten Dr. Onultan, ilaç almak yerine kişilerin gün içinde yediklerine dikkat ederek, baş ağrısını önlemenin daha anlamlı olduğunu dile getirdi.

İKİNCİ BEYİN BAĞIRSAK

Bağırsakların vücudu kontrol ettiğini aktaran Dr. Onultan, "O yüzden yiyip içtiklerimiz çok önemli. Her başımız ağrıdığında ilaca sarılmak yerine bazı gıdalardan sakınarak, diyetler oluşturarak migrenin önüne geçebiliriz. Vücutta oluşan ödem ve şişkinlik migreni tetikler. O nedenle ödem yapmayacak gıdaların tüketilmesini öneriyorum" dedi.



DOĞAL VİTAMİN KETEN TOHUMU

İlaç yerine doğal yollardan vitamin almanın çok daha önemli olduğunu söyleyen Onultan, "Keten tohumunun antioksidan özelliği bulunuyor. Bu özellik kalp ve beyin damarlarının sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Baş ağrısını önlemek için damar sağlığına dikkat etmeliyiz. Sık baş ağrısı çeken kişiler yediklerini not alsın. Böylece hangi gıdanın baş ağrısına neden olduğunu bulabilirler" şeklinde konuştu.



Muzlu smoothie

1 adet muz

1 demet ıspanak

1 tutam taze nane

1 kase yağsız yoğurt

1 su bardağı laktozsuz süt

5-6 adet çilek

1 tatlı kaşığı keten tohumu





HEM FERAHLATICI HEM DE FAYDALI

Haftada 2-3 kez baş ağrısı çekenlerin doğal karışımları gün aşırı içebileceğini belirten Dr. Onultan, "Koruyucu madde olmayan, doğal içecekleri tüketirseniz hem baş ağrısını önlersiniz hem de ilaçlara bağlı kalmazsınız. Ananas, marul ve kereviz magnezyum ile antioksidan zenginidir. Limonun, C vitamini etkisi var ve ferahlatır" ifadelerini kullandı.



ISPANAK BAŞ AĞRISINI AZALTIYOR

Hazırladığı içeceklerdeki ürünlerin migreni tetikleyen alerjenler barındırmadığını söyleyen Dr. Onultan, "Magnezyum oranları yüksek, antioksidan özellikleri var. Vücuttaki bütün damar sistemini rahatlatarak, migreni önlemiş oluyoruz. İçeceklerde koruyucu madde yok, doğal karışımdır. Ispanağın içinde magnezyum bulunuyor. Baş ağrısını önlemek için magnezyum etkilidir" dedi.



İŞLENMİŞ GIDALAR VÜCUDA ZARARLI

Sıvı tüketimine dikkat çeken Dr. Onultan, "Paketlenmiş gıdalardan, işlenmiş etten, peynirden, deniz ürününden ve enerji içeceklerinden uzak durun. Sıvı içeriği fazla, magnezyumdan zengin, antioksidan özelliği bulunan yeşillik ağırlıklı beslenin. Baş ağrısının en önemli nedeni sıvı eksikliğidir. Günde 2,5 litre su içmeliyiz" diye konuştu.