Dudaklar gülüşümüzün anahtarıdır

EKOL Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Arif Aydın dudakların duygularımızı ifade eden, kelimelerimize çerçeve olan, bize özgünlük katan; dişlerle, yanak ve gamzelerle, burunla uyum içerisinde olması gereken tamamlayıcı bir estetik ünite olduğunu belirterek, kalınlık, oran, çizgi ve oluklarıyla gülüşümüzün anahtarı olan dudaklar yüz algısında arka planda çok önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

DOLGU VE BOTOKS

DUDAK dolgu uygulamalarında sıklıkla hyaluronik asit yapıtaşında olan malzemelerin kullanıldığını kaydeden Opr. Dr. Arif Aydın, "Çoğu dolgu markası lokal anestezik de içerdiği için bize konforlu ve acısız olarak bu işlemi gerçekleştirmeye imkan vermekte. Dudağa hacim vermek, eros yayını ve dudak konturlarını, aynı zamanda burun tabanından üst dudağa inen sütunları (filtrum) belirginleştirmek için dudak dolguları oldukça etkilidir. İşlem yaklaşık 15 mek oldukdakika sürer ve aynı gün sosyal hayata dönülebilir. İşledakika sosmin kalıcılığı kişiye göre değişmekle birlikte ortalama 8-12

aydır" dedi.

DUDAK KALDIRMA

ÇENE, burun ve dudakların profilden bakıldığında bir uyum içerisinde olması gerektiğine dikkati çeken Opr. Dr. Arif Aydın, "Bu anatomik ünitenin önemli bir parçası da burun tabanı ve üst dudak arasındaki ilişkidir. Burun ve üst dudak arasındaki mesafenin yapısal, yaşa bağlı uzun olması, üst

dudakların içe dönük olması nedeniyle göreceli olarak uzun görülmesi durumlarında dudak kaldırma işlemi (liplift) faydalı olmaktadır. Operasyon lokal anestezi altında yapılabilir, yaklaşık yarım saat sürmektedir ve hasta aynı gün sosyal yaşamına geri dönebilir. Dikişler burun tabanına gizlenir ve iyileşme süreci tamamlandığında genelde belirgin bir iz kalmaz" dedi.