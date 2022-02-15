Kaliteli bir uyku için beslenmeye dikkat!

İyi bir uyku uyumak genel sağlığınız için çok önemlidir. Kaliteli bir uyku; belli kronik hastalıkların gelişme riskini azaltabilir, beyin ve sindirim sistemini sağlıklı tutar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Uzmanlar, her gece 7-9 saat kesintisiz uyumanızı önerir; ancak çoğu insan, yeterince uyuyabilmek için bir mücadele halindedir. Bazı yiyeceklerin uykuya teşvik edici özelliklere sahip olmaları nedeniyle; beslenme listenizde değişiklikler yapmanız gerekebilir. Geceleri kaliteli bir uyku için beslenme; akşam saatlerinde kafeinden ve mide ekşimesine neden olabilecek yiyeceklerden uzak durmaktan daha fazlasıdır. Aslında, bazı yiyecek ve içecekler; uykuya daha rahat dalmanıza ve daha sağlıklı uyumanıza yardımcı olabilir.

İşte o besinlerden bazıları:

BADEM: Düzenli olarak badem tüketmek; tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi bazı kronik hastalıkların görülme riskinin azalması ile de ilişkilendirilmektedir. Ayrıca, badem tüketiminin uyku kalitesini arttırmaya yardımcı olabileceği iddia edilmektedir. Bunun nedeni, diğer bazı kuruyemiş türleri ile birlikte, bademin uyku düzenleyici bir hormon olan melatonin hormonun iyi bir kaynağı olmasıdır.

SEROTONİN ÜRETİMİNİ ARTIRIYOR

YAĞLI BALIKLAR: Somon gibi yağlı balıkların yüksek D vitamini içeriği; uykuya daha rahat dalmanızı sağlayan bir kimyasal olan serotonin üretimini arttırdığı kanıtlandığı için, uyku kalitesini arttırma potansiyeline sahiptir. Yapılan bir çalışmada; 6 ay boyunca haftada 3 kez somon tüketen erkeklerin, diğer et ürünlerini tüketen erkeklere göre yaklaşık 10 dakikadan daha kısa bir sürede uykuya daldıkları gözlemlenmiştir.

VİŞNE SUYU: Vişne ve vişne suyunun uykuyu destekleyici etkisi; vücudunuza uykuya hazırlanma çağrısı yapan bir hormon olan melatonin içeriğinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.

POTASYUMDAN ZENGİN BESİN

TATLI PATATES: Tatlı patates, harika bir gece uykusu için süper besinler listesinde ilk sıralarda yer alır. Potasyum yönünden zengin bir besin olan tatlı patates, kasları gevşetici özelliğe sahiptir. Kompleks karbonhidratlar arasında yer alan tatlı patates, vücudunuzun dinlenme halinde olduğu gece boyunca, ihtiyaç duyduğu sabit enerjiyi sağlamaktadır.

SÜT: Güçlü bir triptofan kaynağı olan sütün; özellikle melatonin ile birlikte alındığında ve egzersiz ile birleştirildiğinde, uyku kalitesini arttırdığı ve daha iyi bir uyku çekmenizi sağladığı kanıtlanmıştır.

SİNİRLERİ DE YATIŞTIRIYOR

BİTKİ ÇAYI: Bir bardak sıcak bitki çayı, ılık bir bardak süt ile aynı rahatlatıcı etkiye sahiptir. Papatya çayı, uykuya daha rahat dalmanızı kolaylaştırır. Papatya çayı, sinirleri yatıştırmak için de mükemmel bir seçimdir. Papatya size göre değilse; mide yatıştırıcı etkiye sahip olan zencefil çayını ya da kafeinsiz yeşil çayı deneyebilirsiniz.

YULAF: Yulaf, kahvaltıda favori seçeneklerinizden biri olabilir, ancak yulafı günün son saatlerine doğru da tüketebilirsiniz. Yulaf, tam tahıllarda olduğu gibi insülin üretimini tetikler. Bu da, kan şekerinizin doğal olarak yükselmesini ve uykulu hissetmenizi sağlar. Yulaf ayrıca, melatonin yönünden zengindir. Bu da, vücudu rahatlatır ve uykuya daha rahat bir şekilde dalmanıza yardımcı olur.

MELATONİN ZENGİNİ

YUMURTA; balık ve kuruyemişler ile birlikte, uykuya dalmanızı kolaylaştırmada ve daha uzun süre uykuda kalmanıza yardımcı olduğu bilinen melotonin hormonunun en yüksek kaynaklarından biridir. Ayrıca, D vitamininin düşük olması da uykuda kalınan süreyi olumsuz etkilemektedir.