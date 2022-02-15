  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Sağlık için toprağa yalın ayak basın

Sağlık için toprağa yalın ayak basın

15.2.2022

Sağlık için toprağa yalın ayak basın
Toprağa yalın ayak basmak kırmızı kan hücrelerinin sayısını yüzde 280 artırır. Bu durumun sonucunda ise kana büyük oranda oksijen gider. Böylece kalp krizi, felç, kanser, MS ve Alzheimer gibi hastalıkların görülme olasılığı azalıyor. Toprak üzerinde yalın ayak yürümek, kortizol yani "stres hormonu" nu azaltmaya yardımcı olur. Bundan dolayı adet öncesi ağrılarınızın daha hafif geçmesine yardımcı olur. Yapılan araştırmalara göre, hayvanlarda yapılan deneyler sonucunda topraklanmamış farelerin kan şekerlerinin; aynı beslenme programı uygulanan topraklama yapılan farelere oranla daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ayrıca çocuklarda görülen tip iki diyabet hastalığının en önemli nedeninin topraklama eksikliğinden olduğu ortaya çıkmış.