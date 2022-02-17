Arif Şentürk toprağa verildi

RUMELİ türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı. Şentürk için Seyyid Nizami Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sanatçının oğulları Ercan ve Uğur Şentürk, kızı İnci Şentürk ve vatandaşlar katıldı. Şentürk'ün cenazesi ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yedikule Mezarlığı'na defnedildi.

BAŞKAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk için dün bir başsağlığı mesajı paylaştı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Dün akşam vefat haberini aldığımız, Rumeli Türküleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan değerli sanatçımız Arif Şentürk Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Balkan halklarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.