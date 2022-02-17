Egzamaya karşı önlem alın

Ekol Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Erol Uzunali, egzama hastası bireylerde enfeksiyonun da sıklıkla görüldüğünü belirtti. Uzm. Dr. Uzunali, "Genellikle yüz, saç derisi, bacaklar, dirsekler, diz arkaları ve kalça gibi bölgelerde ve çoğu hastada el bölgesinde gözlenir. Hastalık çeşidine bağlı olmakla birlikte stres, alerji, tahriş veya dolaşım sorunlarından kaynaklanabilir" dedi.

Egzama nedenleri hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Uzunali, "Tahriş edici maddeler, alerjenler, mikroplar, sıcak ve soğuk hava, süt ürünleri, yumurta, kabuklu yemişler ve tohumlar, soya ürünleri ve buğday gibi bazı gıdalar, stres ve hormonlar egzamaya neden olabilir" dedi ve ekledi: "Egzama özellikle ciltte kızarıklık, şişlik, minik su toplayan kabarcıklar ve sulanma ile belirti verebilir. Ciltte şiddetli kaşıntı, kepeklenme ve yanma olabileceği gibi, bazı hastalarda sadece kaşıntı ve yanma yakınması olabilir. Başlangıçta deride kepeklenme ve kabuklanma olurken sonra kuruma ve kalınlaşma ve deride renk değişikliği ve çatlama belirtiler arasında sayılabilir."

Egzamanın kesin bir tedavisi olmadığını anlatan Uzm. Dr. Uzunali, "Bazen kendiliğinden iyileşir, bazen ömür boyu devam edebilir. Tedavi, cildin sorunlu bölgesini iyileştirmeyi ve semptomları azaltmayı amaçlar. Genellikle hastanın yaşına, belirtilerine ve mevcut sağlık durumuna uygun bir tedavi planı oluşturulur" dedi.