Pandemi, festivalleri unutturmasın

Her yıl baharın gelmesi ile başlayan festivaller ve şenlikler halka ve bölge esnafına can suyu oluyordu. İki yıldır pandemi nedeni ile özellikle yarımadada geleneksel hale gelen festivaller son derece soğuk hatta yok denecek kadar ilgisizdi. Yılın ilkbaharı ile başlayan festivaller özellikle İzmir ve çevresinden son derece ilgi ile takip edilir, özellikle de İstanbul halkı bu festivalleri İzmirlilerden daha fazla ilgi göstererek yakından takip ederler. Son olarak 2018-2019 yıllarındaki Urla Enginar festivallinde yaşadık. Mart ayı ile başlayan Çeşme Kadın Emeği, Alaçatı Ot Festivali, Urla Ot Festivali, Nisan'da Urla Enginar Festivali, Mayıs'ta Hıdrellez, Karaburun Yöresel Yemekler Festivali, Denizle Buluşma Şenliği bölgeye renk katar. Pandemi nedeni ile sönük geçen iki yılın acısını çıkarmak için bu yıl hazırlıklara başlanmalı. Özellikle yöre belediyeleri ve üretici birlikleri bu iş sıkı tutmalı. Tanıtım alanında her yıl yaptığımız gibi Has Ajans olarak ekibimizle bölgenin sesini yazılı basında duyurma görevimizi bu yıl daha ciddi anlamda yapacağız. Tabi bölgedeki yöneticilerimizin destekleri ve öncülüğünde.

VALİ'DEN İZMİR'E MÜJDELİ HABER

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir'de açıklanan rakamların sevindirici olduğunu söyledi. Vali Köşger Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı rakamların bir hafta geriden geldiğini, şuan İzmir'de vaka sayılarında ciddi bir düşüş olduğunu, hastanelerimizde ciddi bir yığılma ve sıkıntı söz konusu olmadığını açıkladı. Hadi hayırlısı yolun sonu göründü gibi. Pandemi bitti bitiyor derken baharla birlikte naçizane bir uyarı! Bölgemiz deprem bölgesi. Yapılarımız aynı duruyor. Binalarda sağlamlaştırma ve geri dönüşümü unuttuk gibi. Dilerim önümüzdeki günlerde bir deprem acısı yaşanmaz. Fakat bu ihmale gelecek unutulacak bir mesele değil. Çok ama çok acil önlemler alınması gereken bir mesele. Özellikle dikey binalarımız çok yaşlı. Güçlendirme ile geçiştirilecek bir mesele değil. Alsancak, Göztepe, Karşıyaka ve sahil bölgemiz çok ama çok ciddi elden geçmesi gereken bölgeler. Yaşanacak ciddi bir sarsıntıda acı üstüne acı yaşamak kaderimiz olmasın.

ÇİÇEKLER DE SEVGİSİZ KALDI

Pazartesi 14 Şubat Sevgililer Günü idi. Dikkatimi çekti. Akşam ajanstan çıkışım genelde 6 gibi. Pazartesi akşamı şöyle bir Alsancak turu yaptım. O saatte yol üzerindeki çiçekciler dikkatimi çekti. Hemen hemen birçoğunun çiçekleri duruyor. Fiyatlara şöyle bir baktım. Nergizin şimdi dönemi olmasına rağmen 20 TL. Merakımdan sordum. Satışlar nasıl diye? Çiçekçi kızın söylediği, "Abi bu soğuk havada üşüdüğüme değmedi."