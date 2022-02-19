Alyansını konuşturdu

BİR süredir eşi ve iki çocuğunun annesi oyuncu Buse Varol ile ayrılacakları konuşulan şarkıcı ve sunucu Alişan, önceki gün oğluyla birlikte Etiler'de görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen Alişan, kameraları karşısında görünce oğluna, "Şarkı söylemek ister misin?" diye sordu. Burak'tan ses gelmeyince ise "Kameralara tepkili" diye espri yapan şarkıcı, muhabirleri gülümsetti. Şarkıcıya boşanma iddiaları sorulunca "Öyle şeylerle ilgili ben bir şey söylemiyorum. Bununla alakalı konuşmuyorum" yanıtını verdi. Sempatik şarkıcı, eşi Buse Varol'un alyanssız pozu hatırlatılınca da parmağındaki alyansı göstererek suskunluğunu sürdürdü. 45 yaşındaki şarkıcının bu hareketi, yaşanan sorunlara rağmen evliliğini bitirmek istemediği şeklinde yorumlara neden oldu.