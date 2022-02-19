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Ayvalık D&R imza günü ve caz dinletisi ile açıldı

19.2.2022

Ayvalık D&R imza günü ve caz dinletisi ile açıldı

KÜLTÜR, sanat ve eğlenceyi müşterileriyle buluşturan D&R, 217'nci mağazasını Ayvalık Kırlangıç AVM'de açtı. Mağazanın açılışına, D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, Turkuvaz Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere ile ünlü oyuncu, yazar ve klinik aromaterapist Ayşe Tolga da katıldı. Caz sanatçısı Rana Dilan Bulut ve Seher Gül'ün mağazanın eşsiz manzarasına sahip açık alanında caz müzik dinletisiyle başlayan etkinlik, Ayşe Tolga'nın söyleşi ve imza günü ile devam etti. Kurdele kesiminde konuşan D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ, "Yeni mağazamız da tıpkı diğerleri gibi çok güzel bir mağaza oldu. Umarız Ayvalık'ta yaşayanlar ve buraya gelenler çok memnun olur. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

■ SUAT SALGIN