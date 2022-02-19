Bir tutamında dünyanın şifası var

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Maydanoz, içeriğindeki beta karoten sayesinde ileri yaştaki kişilerde retina sağlığını korur. A vitaminin iyi bir kaynağı olan maydanoz, göz sağlığını koruyucu etki gösterir.





İDRAR SÖKTÜRÜR

Maydanozun içeriğindeki flavonglikozidinden dolayı idrar söktürücü etkisi bulunuyor. Bu sayede maydanoz, böbrek taşı, safra kesesi ve enfeksiyonlarının tedavisinde yardımcı oluyor.



ZAYIFLATICI ETKİSİ SADECE ŞEHİR EFSANESİ!

Sayısız faydasına karşılık, maydanozun zayıflattığı iddiası bir şehir efsanesi olmaktan öteye gitmiyor. Maydanoz suyu detoks programlarında yer alsa da dikkatli olun. Zayıflamak uğruna bilinçsizce aşırı miktarda tüketilen maydanoz suyu diüretik etkisi nedeniyle vücuttan atılan sıvı yüzünden zayıflama sağlanmış gibi göstererek tartıda yanılgılara neden olabiliyor. Kilo kaybı yağ ağırlığından olmadığı sürece doğru zayıflama söz konusu olmuyor.





ÖDEM ATTIRIR

Ödem gibi sıvı birikmesi sonucunda vücut şişer. Ödem sorunu varsa birkaç çay kaşığı maydanoz suyu bile kişiyi rahatlatır. 1 bardak kaynar suya maydanoz saplarını ekleyin. Maydanoz suyu toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olacaktır.



GENÇLEŞTİRİR VE CİLDİ TAZELER

Maydanozun gençleştirmede, cilt tazeliğinin, güzelliğinin korunmasında büyük etkisi vardır. Bu özelliği özellikle karaciğer metabolizması üzerindeki olumlu etkisinden ve vücuttaki zararlı kimyasal maddeleri uzaklaştırmasından kaynaklanır. Sağlıksız çalışan karaciğer metabolizması, cildin yavaş yavaş tazeliğini, güzelliğini ve canlılığını yitirmesine ve kişinin yorgun görünmesine, diğer organlarının olumsuz etkilenmesine neden olur. Maydanoz, vücudu yabancı kimyasallardan arındırır. Böylece karaciğerin sağlıklı çalışmasında etkin rol oynayarak kişinin daha genç, daha sağlıklı, dinç ve zinde olmasını sağlar.



AĞIZ KOKUSUNU GİDERİR

Diş ve diş eti hastalıklarına karşı koruyucu görev görür. Ağız kokusunun giderilmesinde de etkili olur.