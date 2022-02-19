Eren kardeşlerin mücadelesi sürüyor

Atv'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim', bu akşam 40. bölümü ile ekrana geliyor. Eren kardeşlerin yoksullukla olan mücadelesi, gün geçtikçe daha zor bir hal alır. Bu durumdan en çok Asiye etkilenirken, Ömer de gecesini gündüzüne katarak, evi geçindirmek için çabalar. Şengül cephesinde yaşanan gelişmeler, Akif'in yeni bir karar almasına neden olurken, Ataman Koleji'nde sular durulmaz. Suzan'ı bir kez daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Akif'in yaptığı hamle ise, hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.