Katarakt ameliyatı bunama riskini azaltıyor

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Amerika'nın en prestijli tıp dergilerinden JAMA Internal Medicine'da yayınlanan araştırma sonucuna göre katarakt ameliyatı olanların ileri yaşlarda bunama riskinin yüzde 29 daha düşük gözlendiği bilgisini verdi.



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Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Yapılan araştırmaya göre teşhis anında demansı (bunama) olmayan 65 yaş ve üstü kataraktlı 3 bin 38 erkek ve kadının bin 382'si katarakt ameliyatı gecirdi ve geri kalanı katarakt ameliyatı olmadı. Çalışmaya katılanları on yıl boyunca takip eden araştırmacılar, katarakt ameliyatı olanlarda demans riskinin, ameliyat olmayanlara göre yüzde 29 daha düşük olduğunu buldu" dedi. Prof. Dr. Kaşkaloğlu, araşırmacıların ayrıca glokom (göz tansiyonu) ameliyatına da baktıklarını ancak glokom ameliyatının demans riski üzerinde hiçbir etkisi olmadığını saptadıklarını söyledi. Kataraktın dünyada en çok gerçekleştirilen göz operasyonu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, ülkemizde de giderek artan yaşlı nüfusa paralel olarak, bu ameliyatın daha çok yapıldığını dile getirdi.