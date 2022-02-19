Megastar Tarkan tartışmalara son noktayı koydu: O şarkı pandemi için yazıldı

Megastar Tarkan, önceki akşam yeni şarkısı Geççek'i kamuoyu ile paylaştı. Şarkı kısa sürede klibi ve sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Seveni de oldu, eleştireni de. Bazı muhalifler de şarkı sözlerinin hükümeti ve AK Parti'yi hedef aldığını iddia etti. Tartışmalar sürerken, Tarkan şarkıyı hangi duygularla yazdığını belirterek konuya şu sözlerle açıklık getirdi:

"UMUDUMU KAYBETMİŞTİM"

"Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki 'Geççek' yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir."



GEZEGEN: BANA ÖZEL DEĞİL

Öte yandan pek çok basın yayın organı, bu açıklamayı Tarkan'la görüşen radyocu Mehmet Gezegen'i kaynak göstererek yayınlarken, ünlü radyocu bu haberleri "Tarkan'ın bana özel bir açıklaması olmadı. Paylaşımı kendi sayfasından yaptı" sözleriyle yalanladı. Gezegen, ilgili videoyu da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.