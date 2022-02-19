Müziğin iyileştirici etkisini araştıracaklar

Türkiye'nin de aralarında olduğu 6 ülkede toplum 100 huzurevinde müziğin iyileştirici etkisi araştırılacak. Türkiye, Avusturalya, İngiltere, Almanya, Norveç, Hollanda'dan toplam 100 huzurevinde, en az 65 yaşında ve hem demans hem de klinik depresyonu olan kişilere yönelik "Yaşlı Bakımında Demans ve Depresyon İçin Müzik Müdahaleleri" projesi başlatıldı. Türkiye ayağı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz tarafından yürütülen projeyle, demans ve depresyonu olan huzurevi sakinleri için düzenli bakımla karşılaştırıldığında grup müzik terapinin veya şarkı söylemenin etkinliği araştırılacak. Prof. Dr. Çifdalöz, proje bitiminde hastaların yaşam kalitesinde önemli artış beklendiğini ifade etti.