A vitamini eksikliği çocukların göz sağlığını tehdit ediyor

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Hekimlerinden Op. Dr. Ömer Takeş, vitamin eksikliğinin göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, dünyada her yıl 500 bin çocukta A vitamini yetmezliğine bağlı körlük geliştiğine dikkat çekti. Vitaminlerin beden ve ruh sağlığı üzerinde etkisi olduğu gibi göz sağlığını da etkilediğini söyleyen Dr. Takeş, vitaminlerin yeterli miktarda alınmasının çocuklar ve yetişkinler için ileride meydana gelebilecek göz hastalıklarına karşı koruyucu nitelik taşıdığını dile getirdi.

PEKİ NELER TÜKETİLMELİ?

A vitamininin göz sağlığı için en önemli vitaminlerden biri olduğunu kaydeden Op. Dr. Ömer Takeş, şu bilgileri verdi: "A vitamini domates, marul, kuşkonmaz, havuç, ıspanak, maydanoz, kereviz, portakal, erik, kayısıda bulunur. B1 vitamini eksikliği ise göz siniri hasarına neden olabilir. B1 vitaminini en çok koyun ve sığır eti, balık, süt, yumurta, kepek, buğday, bira mayası, taze sebze ve meyveler içerir. Vücut ve göz sağlığı için en gerekli vitaminlerden olan C vitamini, gözleri katarakt ve makula dejenerasyonuna karşı korur. Özellikle diyabet hastalarının gözlerini korumak için C vitamini almalarını öneriyoruz. C vitamini siyah üzüm, kavun, karpuz, çilek, narenciye, maydanoz, yeşil biber, bezelye, havuç, brokoli, soğanda bulunur. D vitamini özellikle miyopi, göz tansiyonu üveit ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi görme kaybıyla ilerleyen hastalıklarda önemli koruyucu etkisi vardır. Bu vitamini en çok balık, balık yağı, tereyağı, karaciğer, kırmızı et, yumurta, sebzeler içerir. Ayrıca güneş önemli bir D vitamini kaynağıdır."