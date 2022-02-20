Pazartesi diyete başlıyorum

İzmir'de yavaş yavaş havalar ısınmaya, soğuk havalar da azalmaya başladı. İnternete zayıflama diyeti diye yapılan arama sayılarında artış olmaya başladı. Kış boyunca kıyafetlerin altında sakladığımız fazla kilolar havaların ısınmasıyla birlikte diyete başlama alarmı vermeye başladı. Tüm bu kilo verme kelimesinin derinliğinde aslında farkında olmasak da büyük bir tehlike alarmı yer alıyor. Peki siz hem sağlığınızı korumak hem de kilo vermek için doğru diyet adımlarını uyguluyor musunuz?

SALI GÜNÜ BİTMESİN!

Hayatınızda kaç kere diyete başlama kararı aldınız? Araştırmalar dünya çapındaki yetişkinlerin yaklaşık %42'sinin hayatlarının bir noktasında kilo vermeye çalıştığını göstermekte. Genelde diyete başlama günü olarak motivasyonu arttırması için haftanın ilk günü olan pazartesi günü seçilmektedir. İlk günlerde motivasyon fazladır. Ancak 1-2 gün sonra motivasyon giderek azalmakta, özellikle hafta sonu diyet bırakmaya daha sık rastlanmaktadır. Oysa işin sırrı pazartesi gününde değil, sizin kararlılığınızda. Kendinizi hazır hissettiğiniz bir Perşembe günü diyete başlamaya ne dersiniz? Danışanlarımdan ve çevremden en sık duyduğum istek kısa sürede çok fazla kilo verme isteği. Bunun için birçok farklı diyet efsanesi çok sık karşımıza çıkmakta. Elma diyeti, su diyeti, 3 günde 5 kilo verdiren diyet gibi daha yüzlerce sayabiliriz. Neden çok hızlı kilo vermek yerine kalıcı kilo vermeye çalışmayalım? Siz de kilo verdikten sonra diyeti bıraktığınızda aldığınız kilolardan sıkılmadınız mı? Ayrıca bu noktada size üzücü bir haberim var ki, "Hiçbir besin tek başına mucize yaratmaz." Diyet bir bütün olarak ele alınmalıdır ve size özel hazırlanmalıdır. Besin çeşitliliğinin sağlandığı sağlıklı bir beslenme modeli hem kilo vermenizde hem de hastalık risklerinin azaltılmasında en büyük yardımcınızdır. Diyet modellerinin starı olan, daha sağlıklı ve uzun yaşam denildiğinde ilk akla gelen Akdeniz Diyeti UNESCO tarafından 2010 yılında kültürel miras olarak kabul edilmiştir. Akdeniz diyeti; besin çeşitliliği, çevresel, ekonomik ve sosyokültürel boyutları ile kanıta dayalı sağlıklı bir diyet olması nedeniyle sürdürülebilir bir diyet modelidir. Özellikle taze sebze ve meyvelerin bol bulunduğu, zeytinyağı ve balık tüketiminin yaygın olduğu İzmir'de bu beslenme modelini çok rahatlıkla hayatınıza geçirip, kendinizi sadece efsanelerden ibaret olan diyetlerden uzak tutabilirsiniz.

SAĞLIĞINIZINGÖSTERGESİ

GENELDE herkesin evinde tartısı vardır ve nerdeyse hergün tartı üzerine çıkılarak kilo kontrolü yapılır. Peki en son ne zaman elinize bir mezura aldınız ve bel çevrenizi ölçtünüz? Metabolik sendrom ve kronik kalp hastalıkları riski ile ilişkili olan abdominal obezitenin saptanmasında bel çevresi ölçümü oldukça önemlidir. Bel çevresi ölçümü için kadınlarda 80 cm, erkeklerde 94 cm'den fazla ise dikkat! Beslenme ve hareketlerinizi gözden geçirmenizi tavsiye ederim.



EKMEĞİ KESMEYİN

DİYETTE başlayanların ilk yaptıkları değişiklik ekmek gibi karbonhidratları hayatlarından uzaklaştırmaktır. Burada en önemli nokta doğru karbonhidrat kaynaklarını seçebilmektedir

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM