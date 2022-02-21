Beyin gelişimini bu besinlerle destekleyin

Uzmanlar, beslenmenin beyin gelişimini doğrudan etkilediğini belirtiyor. Daha çok meyve, sebze ve evde hazırlanmış yemekleri tüketen çocuklarda IQ'nun ve hafıza yeteneğinin daha iyi olduğu da kanıtlanmış. Araştırmalara göre yeterli beslenmek, yeterli meyve-sebze, mikrobesin (protein, folik asit, demir, B vitaminleri, DHA zengin omega 3, çoklu doymamış yağ asitleri) ve DHA oranı yüksek olan balık tüketimi daha iyi akademik sonuçlarla ilişkili.

İşte, fiziksel gelişimin yanında beyin gelişimini de destekleyen besinler:

SİNİR SİSTEMİNİ GELİŞTİRİR

1. Yumurta: Yüksek protein içeren besinler konsantrasyonu artırır. Hafıza için gerekli vitaminleri içerir. Beynin sinyal alıp sinyal göndermesi için gerekli olan tirozin'i barındırır.

2. Yoğurt: Yağ, beyin sağlığı için çok önemlidir. Özellikle tam yağlı yoğurt, beynin aktivitesini artırır.

3. Sebze ve Yeşillik: Folat ve vitamin dolu, ıspanak, lahana ve yeşillikler sağlıklı bir diyetin parçasıdır. Brokoli de beyin gücünü arttırır.

4. Balık: Doğal yağlı balık, iyi bir D vitamini kaynağıdır. Çocuğunuzun bilişsel gerileme ve hafıza kaybına karşı beynini korumak için Omega-3 içeren balıkları yedirin.

5. Doğal et: Yapay madde, boya, aroma, koruyucu ve tatlandırıcı içermeyen etleri tercih edin. Salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş gıdalardan uzak durun.

6. Kuruyemiş ve tohumlar: Protein, yağ asitleri, vitamin ve mineraller ile dolu kuru yemişler sinir sistemini mutlu eden besinlerdir.

7. Tam Tahıllar: Esmer ekmek, kepekli pirinç, yulaf, buğday, darı vb. tahıl ve tahıl ürünleri hafızayı güçlü tutar, beyne düzenli kan akışı sağlar.

8. Elma, Erik, Çilek: Mevsiminde tüketilen elma ve erik antioksidan içeriğe sahiptir. Çilek flavonol bileşiği sayesinde hafızayı geliştirir.

9: Kırmızı Lahana: Hafızayı arttırmak, beyin hasarlarını azaltmak ve Alzheimer riskinin önlenmesi için gerekli polifenol'ü barındırır.

10. Süt ve Süt Ürünleri: Bilgi depolamak ve göndermek için beyin zarı esnekliğini sağlar.

11. Bitter Çikolata: Yüksek kakao içeren bitter çikolata güçlü antioksidan içerir. Doğal uyarıcılar sayesinde konsantrasyon ve odaklanmayı arttırır.

12. Su: Susuz kalan beynin kortizol hormonunu fazla salgılanması hafıza gücünün azalmasına neden olur. Bu nedenle çocuğunuza bol bol su içirin.





AHUDUDU KANSERE KARŞI KORUYUCU

SÜPER besin olarak adlandırılan ahududunun yüksek antioksidan seviyeleri kansere karşı koruma sağlayabilir. Ahududu üzerinde yapılan çalışmalar kolon, prostat, meme ve oral (ağız) kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini ve yok etiğini göstermiştir. Ayrıca başka bir çalışmada ahududu ekstresinin mide, kolon ve meme kanseri hücrelerinin % 90'ını öldürdüğü gösterilmiştir. Ayrıca Ahududu, vücudunuzdaki serbest radikallerle savaşarak yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından zengindir



KAKULE MİKROPLARLA SAVAŞIYOR

YEMEKLERLE beraber tüketildiğinde mide sorunlarını çözen kakule, yemekten sonra oluşan hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunların da üstesinden gelir. Kakule sadece mide değil antiseptik özelliği ile de insan vücudunu mikroplara karşı korur. Hoş kokusu ile de ağızda oluşan kötü kokuları engeller. Kakulenin kalorisi ve besin değeri de oldukça iyidir. Kakule aynı zamanda vücudu mikroplara karşı korur, akciğerlere faydalıdır ve böbreklerin sağlıklı çalışmasını sağlar.



DİKKAT EKSİKLİĞİNE İYİ GELİYOR

YAĞLI balık cinslerinde bulunan omega 3, yağ asitleri ve çinko, sebze ve meyveler de bol miktarda bulunan vitamin ve mineraller dikkat eksikliği, odaklanma ve kronik yorgunluk tedavisine yardımcı besinlerdir. Düzenli bir şekilde alınan omega 3 ve çinko beyin sağlığı dışında diğer organlarımız içinde çok yararlıdır.



YENİBAHAR AĞIZ KOKUSUNU GİDERİYOR

FAYDALI bir baharat olan yenibaharın ön önemli özelliklerinden biri antibakteriyel ve antiseptik özelliklerinden dolayı diş sağlığını korumaya yardımcı olması. Kan basıncını düzenleyen yenibahar, ağız kokusunu da gideriyor. Diş eti iltihaplanmalarına karşı etkili bir baharat olan yenibahar gaz sorunlarını giderir, şişkinlik ve hazımsızlık problemlerini giderir, mide kramplarını hafifletir. Mide bulantısı ve ishal sorunlarına karşı iyileştirici etki gösterir. Yenibahar yağı eklem ağrılarını azaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hafızayı da güçlendirir.



GÜÇLÜ NEMLENDİRİCİ: BADEM YAĞI

BADEM yağı, cilt bakımında oldukça faydalı ve yaygın bir kullanıma sahiptir. Cildi pürüzsüzleştiren ve yatıştıran çok işlevli bir üründür. Belki de birçok kozmetik firması badem yağının bu özelliğinden dolayı ürünlerine bu maddeyi katmaktadır. Cilt bakımının yanı sıra saç, kaş, kirpik bakımında da badem yağının son derece olumlu etkileri bulunur. Bunun nedeni ise badem yağı asitlerinin diğer yağlardan daha yüksek bir içeriğe sahip olmasıdır. A, B1, B2, B6 ve E vitamini bakımından tüm cilt tipleri için nemlendirici etkisi olan badem yağı; aynı zamanda çinko, magnezyum ve kalsiyum yönünden de oldukça zengin nemlendirici bir güç kaynağıdır.



ANTEP FISTIĞI LİF KAYNAĞI

ANTİOKSİDAN zengini Antep fıstığı bu özelliğiyle hücre hasarını önler ve kanser gibi hastalık riskini azaltmada önemli bir rol oynarlar. Antep fıstığı gözleri, mavi ışığın ve yaşa bağlı maküla dejenerasyonunun neden olduğu hasara karşı korurlar. Antep fıstığı en düşük kalorili kuruyemişler arasında yer alır. Antep fıstığını düzenli tüketmek, kötü kolesterol seviyelerini azaltabilir. Antioksidanlar, fitosteroller ve doymamış yağ asitleri, sağlıklı bir kalbin teşvik edilmesi için mükemmeldir. Antep fıstığının diğer sağlık yararlarından biri de, gıdaların sindirilmesine yardımcı olan iyi bir diyet lifi kaynağı olmasıdır.