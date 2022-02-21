Migros’a tepkiler çığ gibi büyüyor! Ünlüler de sessiz kalmadı

Türkiye'nin ünlü market zinciri Migros, saatlik ücretlerine 4 liralık zam istedikleri için günlerdir eylemde olan depo çalışanlarının seslerine kulak vermediği gibi, 257 işçiyi de işten çıkardı. Migros ve her bulduğu fırsatta Türkiye'de siyasete ayar vermeye çalışan patronu Tuncay Özilhan'ın bu tavrına karşı her kesimden boykot sesleri yükseldi. Bu arada şikayetler üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Migros hakkında soruşturma başlatırken, Migros depo işçilerine başta ünlüler olmak üzere pek çok vatandaş ve sivil toplum kuruluşundan destek yağdı. Birçok ünlü başta olmak üzere vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da bu çağrıları destekleyerek, işçilerin hakları teslim edilene kadar Migros'tan alışveriş yapmayacağını açıkladı.





DEMET'TEN PAYLAŞIM

Migros'da depo işçisi olarak çalışan ve yüzde 8'lik zammın kabul etmedikleri için işten çıkartılan 257 işçi Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın İstanbul Beykoz'daki evinin önünde eylem yaptı. Eylem sırasında yaklaşık 100 işçi gözaltına alındı. Özilhan'ın evinin önünde kaydedilen fotoğrafla işçilerden Gülabi Aksu, eylemin simge ismi oldu. Eylemin simgesi olan Gülabi Aksu'nun gözyaşlarını sildiği anlara ait fotoğrafı gören ünlü şarkıcı Demet Akalın, yaşananlar üzerine Aksu'yu aradı. Aksu da 257 arkadaşının işe geri alınması için destek istedi. Akalın, Osman Diyadin isimli vatandaşın Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca'nın Migros işçisi Gülabi Aksu'ya maddi destekte bulunup, işe yerleştireceği şeklinde söz verdiğini duyurdu.

MANDIRA FİLOZOFU'NDAN DESTEK MESAJI

BİRÇOK ünlü, 'Migros işçilerinin haklı talepleri için direnişin yanındayım' şeklinde eyleme destek verdi. Bu arada ünlü yazar Murathan Mungan da, "Kimse bir hafta on güne kalmaz tepkiler söner diye düşünmesin diye sık sık hatırlatmalı" ifadesini kullandı. "Mandıra Filozofu" filmiyle ünlenen oyuncu Müfit Can Saçıntı da Türkiye turnesi kapsamında sahne aldığı mekanlarda izleyicilerine, "Migros çalışanları asla yanlızca yürümeyecek" mesajını verdi. SelenÖztürk gibi ünlü isimler de Migros işçilerinin haklı talepleri için yanlarında olduklarını açıkladı.





'MAĞDURİYETE İZİN VERMEYECEĞİZ'

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiç bir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız" açıklamasında bulunmuştu.

METİN BURMALI