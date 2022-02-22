Baş ağrısı için en az bir litre su

BAZI baş ağrılarının ortaya çıkmasında, az su içmek tek nedendir. Bu nedenle özellikle baş ağrısı yaşayan kişilerin her gün yeterli miktarda su ve sıvı alması gereklidir. Bu miktar, mevsime, kişinin günlük yaşam aktivitelerine, diyette alınan besinlere bağlı olarak değişmekle birlikte 2-3 litredir. Ayrıca baş ağrısı sırasında alınacak olan su, baş ağrısının daha çabuk geçmesini sağlar. Hem migren hem de gerilimden kaynaklanan baş ağrısı sırasında 1 litre yani 4 su bardağı su içmek, ağrı kesici almadan ağrının tamamen geçmesini bile sağlayabilir.