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Haberler Sarmaşık Bu yiyecekleri birlikte tüketin

Bu yiyecekleri birlikte tüketin

22.2.2022

Bu yiyecekleri birlikte tüketin

Gıdaların sağlığa faydası çok büyük. Birlikte tüketildiği zaman ise çok daha faydalı olan bazı yiyecekler var. İşte bu yiyeceklerden bazıları:
YUMURTA-MAYDANOZ: Yumurta demir içeriği yüksek bir besindir. Maydanozda bulunan C vitamini yumurtadaki demirin daha yüksek verimde kullanılmasını sağlar.
ET-YEŞİL SALATA: Et demir içeriği yüksek bir besindir. Yeşillikteki C vitamini demirin daha çok kullanılmasına katkı sağlar. Yoğurttaki kalsiyum ise demiri düşürür. Bu nedenle et yoğurtla tüketilmemeli.
NOHUT- BULGUR: Nohut, bulgur gibi tahıllarla birlekte tüketildiği zaman protein kalitesi önemli ölçüde artar.
BALIK-LİMON: Balık, limonla tüketilirse limonun sitrik asidi sayesinde demiri daha çok ortaya çıkar.
BROKOLİ- ZEYTİNYAĞI: Brokoli A vitamini bakımından çok zengindir. A vitamini yağda çözünebilen bir vitamin olduğu için zeytinyağı sayesinde, kan dolaşımına çok daha yüksek oranda katkı sağlar.