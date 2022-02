Bu yiyecekleri birlikte tüketin

Gıdaların sağlığa faydası çok büyük. Birlikte tüketildiği zaman ise çok daha faydalı olan bazı yiyecekler var. İşte bu yiyeceklerden bazıları:

YUMURTA-MAYDANOZ: Yumurta demir içeriği yüksek bir besindir. Maydanozda bulunan C vitamini yumurtadaki demirin daha yüksek verimde kullanılmasını sağlar.

ET-YEŞİL SALATA: Et demir içeriği yüksek bir besindir. Yeşillikteki C vitamini demirin daha çok kullanılmasına katkı sağlar. Yoğurttaki kalsiyum ise demiri düşürür. Bu nedenle et yoğurtla tüketilmemeli.

NOHUT- BULGUR: Nohut, bulgur gibi tahıllarla birlekte tüketildiği zaman protein kalitesi önemli ölçüde artar.

BALIK-LİMON: Balık, limonla tüketilirse limonun sitrik asidi sayesinde demiri daha çok ortaya çıkar.

BROKOLİ- ZEYTİNYAĞI: Brokoli A vitamini bakımından çok zengindir. A vitamini yağda çözünebilen bir vitamin olduğu için zeytinyağı sayesinde, kan dolaşımına çok daha yüksek oranda katkı sağlar.