Canlı mankenlerle cansız sunum

Modacı Arjen Baş, 4 ayda hazırladığı tasarımlarını İzmir'de daha önce uygulanmamış bir yöntemle sergiledi. Alsancak Galeri A'da performatif sergi düzenleyen genç modacı, her birinin ayrı hikayesi bulunan kostümlerini, canlı mankenler üzerinde cansız manken konseptinde sundu. Cewî adlı sergide görev alan Duman Ajans modelleri, tam bir saat boyunca hareketsiz şekilde ayakta durarak ziyaretçilere poz verdi. Açılışa özel olarak 7 modelin yer aldığı sanatsal aktivite, hafta sonuna kadar cansız mankenler eşliğinde devam edecek.

DÜNYA'DA BİR İLK OLDU

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü'nden mezun olan ve 5 senedir gelinlik ile abiyelerle ilgili koleksiyonlar hazırlayan Arjen Baş, "Bu benim ve henüz bebekken kaybettiğim ikiz kardeşim Mehmet'in hikayesi. Onu yad etmek için bu sergiyi açtık. 'Cewî' kurmanci dilinde ikiz anlamına geliyor. Her bir kostüm başka bir hikayeyi anlatıyor. O yüzden defile yerine sergi yöntemiyle sunmayı tercih ettim. Yurt dışında bu tarzda çalışmalar yapılıyor ancak sanatçı tek başına kendi performansını sergiliyor. Bizim yaptığımız büyüklükte daha önce gerçekleştiren olmamıştı" diye konuştu.

ERCAN AKGÜN