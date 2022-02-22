Mükemmel lif kaynağı mantar

Mantarlar değerli besinlerle doludur. Kalorisi düşüktür, mükemmel lif ve protein kaynaklarıdır. Ayrıca B vitaminleri, selenyum, potasyum, bakır ve D vitamini gibi birçok önemli besin sağlar. Mantarların sağlığa faydaları arasında kilo kaybı, yüksek kolesterol seviyelerinden kurtulma ve diyabet sayılabilir. Mantarlar zengin bir lif kaynağıdır. Ayrıca mantarda bulunan selenyum, C vitamini ve D vitamini bağışıklık sisteminin gücünü artırmada yardımcı olur. Mantarlar iyi bir selenyumun kaynağıdır. Çalışmalar, selenyum mineralinin antikanser, antioksidan ve antienflamatuvar olduğunu göstermektedir. Bu da potansiyel ve kanser, kalp hastalıkları, tiroid hastalığı ve bilişsel düşüş riskini azaltmada yardımcı olabilir.