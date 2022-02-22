Yaza düğün var!

2020'DE aşk yaşamaya başlayan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çift, 2 Şubat'ta aile arasında nişan töreni yaptı. YAKLAŞIK 2 yıldır birlikte olan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, düğün tarihini açıkladı. Berk Oktay, "Ağustos ya da Eylül'de nikah olabilir. İstanbul veya Alaçatı'da düğün yapacağız" dedi.

"HANIM NE DİYORSA O"

Yıldız Çağrı Atiksoy, gazetecilerin sorusu karşısında nasıl bir evlilik teklifi aldığını açıklamazken, Berk Oktay ise, "Hanım ne diyorsa o. Doğru yolu bulmak gerekir" sözleriyle güldürdü.