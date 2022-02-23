Kuşadalı müzisyen Falay hayatını kaybetti

DÜNYACA ünlü Kuşadalı caz müzisyeni Ahmet Muvaffak Falay, 92 yaşında hayatını kaybetti. İsveç'te yaşayan ve bir süredir İstanbul'da tedavi gören ünlü müzisyen Falay, dün sabah hayata gözlerini yumdu.

DÖNMEK İSTİYORDU

1930 doğumlu Falay, yaklaşık 6 aydır beyninde çıkan tümör yüzünden İstanbul'da tedavi görüyordu. 1942'de Kuşadası bandosunda ünlü şef Halil Bereket ile birlikte başladığı müzik hayatında büyük başarılara imza atan Falay, 1956'da aldığı davet üzerine yurtdışına çıkmış, 1964'ten beri İsveç'te yaşamaya başlamıştı. Falay, "Bu yaştan sonra tek isteğim sakin bir yere yerleşip, Türk ezgilerini armonize etmek, yetenekli trompetçileri yetiştirmek. Kuşadası'na dönmeyi düşünüyorum" demişti.