Osman Bey savaşı başlatıyor!

ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reyting rekorları kıran 'Kuruluş Osman', bu akşam 20.00'de ekrana gelecek sürprizlerle dolu bölümüyle nefes kesecek. Dizinin yeni bölümünde Osman Bey büyük savaş için harekete geçip Geyhatu'nun karşısına dikiliyor! Geyhatu'nun bölgeyi kana bulamasını engellemek isteyen Osman Bey, onu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer. Geyhatu hedefi için kendi oyununu işleir. Müttefiki sandığı Vezir Alemşah'ın planlarından habersizdir. Osman Bey'le hareket etmeyi kabul eden Tekfur Nikola, Tekfur Rogatus'u ele geçirip Tekfur Kosses'in peşine düşer. Nikola'nın herkesi şaşırtacak hamlesi dengeleri değiştirecek.

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