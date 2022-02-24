Küçük hayrana büyük sürpriz

Ünlü sanatçı Buray, kendisiyle şarkı söylemek isteyen 11 yaşındaki görme engelli Ameliya'nın hayaline kayıtsız kalmadı ve İstanbul'dan İzmir'e gelerek Ameliya ile birlikte piyano çalıp şarkı söyledi. Buray'ın okuluna geleceğinden haberi olmayan Ameliya, hayranı olduğu sanatçıyı sesinden tanıyıp büyük şaşkınlık yaşadı. Sevilen sanatçı Buray ve Ameliya, okulda mini bir konser de verdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Damlacık Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Ameliya Selma Oğuz; piyano çalıyor, şiirlerine beste yapıyor ve hikaye yazıyor. Derslerinde de oldukça başarılı olan Ameliya, daha önce basında çıkan haberinde en sevdiği şarkıcının Buray olduğunu ve ünlü sanatçı ile birlikte şarkı söylemek istediğini ifade etmişti. Haberi görünce okul yönetimine ve Ameliya'nın ailesine ulaşan Buray, İzmir'e geldi. Hayran olduğu sanatçının okuluna geleceğini bilmeyen Ameliya, hiç göremediği Buray'ı şarkı söylemesinden tanıdı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Ameliya, Buray'a kendi bestelerini çaldı ve onunla şarkı söyledi.

RÜYALARIMA GİRMİŞTİ

Buray'la tanışmayı uzun süredir istediğini belirten Ameliya, "Çok uzun zamandır hayalini kurduğum şeyin gerçek olmasına şok oldum. Buray benim rüyalarıma girmişti. Bugün ise gerçekten Buray'la şarkı söyledim. Eğer bir hayaliniz varsa ne olursa olsun peşinden gitmelisiniz. Ben geçen seneden bu yana Buray'la görüşmek istiyordum. Gerçekten de hayallerim gerçek oldu" dedi. Ameliya'nın haberinden çok etkilendiğini dile getiren Buray ise, "Haberi görünce çok mutlu oldum. İçimde kelebekler uçtu. 'Bu kızı görmek istiyorum' dedim. İstanbul'dan yollara düşüp geldik. Ameliya, çok özel bir yetenek, özel bir ruh. Ona bir sürpriz yapmak istedim. Şarkı söylerken çok duygusal anlar yaşadık. Ameliya'nın benim bestelerimi çalıp söylemesi ilham verici. Benim için sihirli bir andı. Ameliya standartların üzerinde bir yeteneğe sahip" diye konuştu.

KEY-BOARD HEDİYE ETTİ

AMELİYA ile uzun süre sohbet eden Buray, söz ve bestesi Ameliya'ya ait olan şarkıları dinledi. Ameliya'ya key-board hediye eden sevilen sanatçı, daha sonra Ameliya ile birlikte okulda mini bir konser verdi