Enginar kalp kaslarını güçlendirir

Günümüzde kalp sağlığı için takviye edici hapı bile bulunan enginar, bu açıdan çok değerli bir sebzedir. Enginar, yüksek protein içeriği sayesinde kalp kasını güçlendirir, üre seviyesini düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar. Demir bakımından çok zengin olduğu için demir eksikliği anemisinde de tavsiye edilir. Antioksidan özelliği sayesinde toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olarak, karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekler. İçeriğindeki quersetin ve antioksidanlar sayesinde kansere karşı da vücudumuzu korur.