İlkbahar meyvesi elma ile diyabet riskini düşürün

KIŞ mevsiminin yavaş yavaş etkisini azaltmasıyla birlikte ilkbahar meyveleri de manav ve marketlerde yerini almaya başladı. Bunlardan birisi de hem ucuz, hem de bol vitaminli elma. Elma, birçok insanın severek tükettiği meyvelerden biridir. A, E, B6, C, K vitaminleri, potasyum ve mineraller ile bol su içerir. Tartışmasız önemli faydalarından biri diş ve ağız sağlığına etkisidir. Dişlerin güçlü ve beyaz kalmasını sağlar. Ayrıca Alzheimer, Parkinson, kanser, katarakt gibi hastalıklardan korur, kolesterol ve diyabete yakalanma riskinizi düşürür. Kalp ve karaciğer için sağlıklıdır ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir.