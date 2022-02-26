Sağlıklı gözler için mutlaka kabak tüketin

Vitamin deposu sebzelerden biri olan kabak, göz sağlığına da çok faydalıdır. Görme sorunlarından uzak bir yaşam sürmek için düzenli olarak kabak tüketmelisiniz. Retinanın gelişmesi ve sağlıklı şekilde çalışması için kabak tüketilmesi önerilir. Kabak, göz sorunlarının oluşma riskini en aza indirme konusunda size yardım eder. Bunun yanı sıra kilo vermeye yardımcı olduğu için diyetlerin de vazgeçilmez besinlerinden biridir. Uzun süre tok tutucu etkisi olan kabağın kalorisi çok düşüktür. 100 gramlık kabak sadece 26 kalori içerir.