Ünlü isimlerden Rusya’ya sert tepkiler

Ukrayna'da yaşanan insanlık dramına ünlülerden tepki yağıyor. Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası ortaya çıkan görüntüler herkesi derinden etkiliyor. Masum halkın saldırılarda yara aldığı anlara dair görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor. Son dönemde 'Geççek' şarkısıyla gündeme gelen Megastar Tarkan da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla savaşa isyan etti. Paylaşımında 'Affedin Bizi Çocuklar' adlı şarkısının sözlerine yer veren Tarkan, "Affedin bizi affedin ey çocuklar. Büyüdük adam olamadık. Anlatın öğretin hepimize yeniden... Niye kirlendik saf kalamadık" notunu düştü.





'AÇ GÖZLÜ İNSANLAR'

Oyuncu Seda Bakan da sosyal medyada yaptığı paylaşımla yaşananlara isyan etti. Yaralanan vatandaşların ve bombalarla yerle bir olan evlerin görüntülerini paylaşan Bakan paylaşımında, "2 senedir Kovid ile insanlık perişan oldu. Hiç kimse böyle bir dönemde savaşı yaşamamalı. Koskoca dünyaya sığamadık! Allah kahretsin aç gözlü insan lığı" yorumunda bulundu. Sosyal medyada Ukraynalı kadınlar üzerinden yapılan esprilere

de sert tepki gösteriliyor.

'UTANÇ DUYUYORUZ'

Bu yersiz paylaşımlara cevap verenlerden biri de oyuncu Songül Öden oldu. Öden, "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim şakalarınızı alıp defolun. Bu espri yapma telaşınız tiksinti verici. Düşün kadınların yakasından. Savaşın en kırılgan gruplarından biri olan kadının bedeni üzerinden gündem oluşturmanızdan utanç duyuyoruz" diyerek tepki gösterdi.



SEAN PENN UKRAYNA'DA KALACAK

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Sean Penn'in Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine dair belgesel çekeceği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Penn'in çekimler için geldiği Ukrayna'da kalmaya devam edeceği kaydedildi. Ünlü yönetmen ve oyuncunun Ukrayna'daki tüm olayları kaydetmek için özel olarak Kiev'e geldiği aktarıldı.