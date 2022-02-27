‘Bir kereden bir şey olmaz’ demeyin

ETRAFIMIZDA sigara ve alkol için, "Bir kereden bir şey olmaz" ya da "Nasıl olsa istediğim zaman bırakabilirim" gibi söylemleri sık sık duymaktayız. Neden televizyonda, sosyal medyada ya da çevremizde çokça olumsuzluklarından bahsedilen şeyler hayata almak istenir? Mesela genelde günlük yaşamın stresine dayanılamayan zamanlarda sigara ya da alkole yönelim olur. Peki siz böyle durumlarda hayatımıza katabileceğiniz farklı alternatifler düşündünüz mü? Örneğin rahatlamak istediğinizde güzel bir papatya çayı demlediniz mi? Ya da meditasyon gibi rahatlatıcı fiziksel aktivitelerden faydalandınız mı? Değişmekten ve dönüşmekten korkmayın. Çünkü sağlığımız sahip olduğumuz en büyük yatırımımız.

RİSKE ATMAYIN!

DÜNYA Sağlık Örgütünün 2019 yılı Avrupa Tütün Kullanım Trendleri Raporu'na göre; sigara kullanımı erken ölüm riskini artırmaktadır. Aynı raporda tüm ölümlerin yaklaşık %18'i üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir. Hayatımızdan çıkardıktan sonra bile etkileri malesef hala sürer. Örneğin sigarayı bıraktıktan ortalama 72 saat sonra soluk alıp verme kolaylaşır ve enerji düzeyi artar. Yaklaşık 5 yıl sonra kalp krizi riski ve solunum yolları ile ilgili kanserlere yakalanma riski %50 azalmaktadır. O yüzden hayatınızdan çıkarmayı ertelemeyin çünkü bir gün bile erken bırakmak bizim ve sağlığımız için çok değerlidir.

Yapılan araştırmalarda sigara içen bireylerde sabah öğünü atlama ve gece yatmadan önce atıştırmalık tüketme alışkanlıkları daha fazla görülmektedir. Günün en önemli öğünü kahvaltıyı atlamak gün boyunca hem iştah kontrolünde zorluklara hem de daha yorgun ve bitkin hissetmemize neden olabilir.

Ayrıca kafeinli içeceklerin sigara içme isteğini arttırdığı bu nedenle su, bitki çayı ve maden suları gibi içeceklerin tüketiminin arttırılması daha doğrudur. Sigarayı bırakarak hem daha sağlıklı hem de daha düzenli beslenmeye adım atmak kaçınılmaz görünmektedir.

HAYATINIZDAN UZAKLAŞTIRIN

ALKOL ve madde bağımlılığı bireysel ve toplumsal düzeyde olumsuz sağlık sonuçlarıyla ilişkilidir. Sağlık risklerinin yanı sıra aile içi tartışma ve toplumdan dışlanma gibi sosyal sorunlar da gözlenir. Araştırmalar 15 yaş ve üzerindeki bireylerde alkol kullanım oranının %38 olduğu ve aşırı alkol tüketen bireylerin oranının ise %16 olduğu göstermektedir. Alkol beslenme durumu üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir.

TÜKETİMİNİN artmasına bağlı olarak besin alımında azalmalar gözlenir. Ayrıca alkolün gastrointestinal bölgede oluşturduğu hasar sonucu gelişen iştah kaybı, bulantı, kusma, diyare, sindirim ve emilim bozuklukları görülmektedir. Bunun yanı sıra alkolden aldığımız enerjiyi besleyici değeri olmayan "boş kalori" olarak adlandırabiliriz. Çünkü alkol enerji değeri yüksek içecekler arasında yer alır ve 1 gramı 7 kaloridir.

KİLO ALMAKTAN KORKMAYIN

EN sık duyduğum endişelerden biri, "Sigarayı bırakmak istiyorum ama kilo almaktan korkuyorum." Araştırmalara göre sigarayı bırakan bireylerin ortalama %55'inde kilo alımı görülebiliyor. Diğer sebeplerinden biri de sigara içen bireylerin el alışkanlığından dolayı sürekli bir şey atıştırma isteği.

ALINAN kalorilerin kontrolü sağlanamazsa kilo alımı görülebilir. Bu süreçte daha düşük kalorili ve sağlıklı atıştırmalık tercihlerinde bulunarak kilo kontrolünüzü sağlayabilirsiniz. Vücudunuzu hücresel hasardan koruyan antioksidan içeriği yüksek sebze ve meyveler tam aradığınız kahramanlar olacaktır.