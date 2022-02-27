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Haberler Sarmaşık İmirzalıoğlu çifti doğuma Marmaris’te hazırlanıyor

İmirzalıoğlu çifti doğuma Marmaris’te hazırlanıyor

Kenan İmirzalıoğlu’nun eşi Sinem Kobal doğum için Marmaris’te gün sayıyor. İmirzalıoğlu ise Kim Milyoner Olmak İster programının çekimlerinden dolayı İstanbul ve Marmaris arası adeta mekik dokuyor

27.2.2022

İmirzalıoğlu çifti doğuma Marmaris’te hazırlanıyor

OYUNCU ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal çifti, ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. 6.5 aylık hamile olan güzel oyuncu, bugünlerde Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Selimiye'de doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

ÖZEL ÖNLEMLER ALDI
İki yıl önce kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyorlar. Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuğuna 6,5 aylık hamile olan eşi Sinem Kobal için özel önlemler aldı. Oyuncu, doğuma Ege sahilinde izolasyonla hazırlanıyor. İmirzalıoğlu, eşi ve bebeğinin sağlıklı beslenmesi için özel çaba sarf ediyor. Oyuncu, köylere giderek bahçeden organik sebze ve yemekler alıyor. Kenan İmirzalıoğlu ise ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster çekimlerinden dolayı İstanbul ve Marmaris arasında adeta mekik dokuyor. ■ FERDİ YAVUZ