’Babam için dualarımızı esirgemeyin’

İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan oyuncu ve sunucu Seray Sever, doğum gününde takipçileri ile üzücü bir haber paylaştı. "Tüm dualarım şu an entübe olarak sağlık mücadelesi veren canım babam için" diyen Sever, sevenlerinin Miraç Kandili'ni kutlarken babası için dua istedi. Ev haliyle pasta keserken fotoğraflarını paylaşan Seray Sever fotoğrafın altına şu notu düştü: "Doğum günüm ilk defa mübarek Miraç Kandili'ne denk geldi. Dualarım canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için."

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

"Her şeyin başı sağlık" diyen Sever, "Allah'ım hepimizi her türlü hastalıktan, acıdan, kötülükten, üzüntüden, dertten korusun. Savaşlar bitsin" dedi.