Doğanın virüssavarı turunçgiller

C vitamini, insan sağlığı için vazgeçilmez vitamin gruplarının başında yer alıyor. Organların işleyişinden vücut direncinin artmasına kadar bir dizi faydası olan bu vitamin, turunçgillerde fazla fazla yer alıyor. C vitamini hastalıklardan koruduğu gibi, hastalık halinde de virüs ve mikropların vücuttan atılmasında büyük rol oynuyor. Bu nedenle hastalık döneminde bol C vitamini içeren meyvelerle birlikte günde 2.5 litre de su tüketildiğinde istenmeyen misafirler, vücudu hızla terk ediyor.





PORTAKAL

Turunçgiller arasında en yüksek C vitaminine sahiptir. C vitaminin yanı sıra kalsiyum, potasyum ve magnezyum maddelerini içerir. Kış aylarında azalan bağışıklık sistemini güçlendiren portakal, üst solunum yolları hastalıklarını önler.



GREYFURT

Anavatanı Batı Hint Adaları olan greyfurt acı tadı yüzünden çok tercih edilmez. Ancak ilaç sanayisinde ham madde olarak kullanılır. Görünüş olarak portakala benzese de içeriği yüksek antioksidan sayesinde kırmızıdır. Greyfurt aynı zamanda lif ve protein bakımından da zengindir.



BERGAMOT

Bitki olmasına rağmen turunçgiller ailesine mensuptur. Ülkemizde Adana ve Hatay'da yetiştirilir. Bu bitkiden elde edilen yağ, ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılır. Sinir hücrelerini sakinleştirir. Mikropları temizler.



KAMKAT

Kumkat olarak da bilinen meyvenin kabuğu soyulmadan tüketilebilir. Oldukça hoş bir tadı vardır. Kas ve doku oluşumundaki hücreleri güçlendirerek yenilenmelerini sağlar. Bu yüzden kırışıklık ve yaşlanmayı önler. Portakalın küçük haline benzetilir.



LİMON

Kandaki kolesterol seviyesini düşürerek ve damarların sertleşmesini önler. Bu yönüyle kalp ve damar hastalıklarından korur. Bir orta boy limon, günlük C vitaminin yarısını karşılar. Böbreklerde taş ve kum oluşumunu önler. Karaciğer fonksiyonunu artırarak vücudu toksinlerden arındırır.