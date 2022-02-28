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İtalyan Mariaʻnın Çanakkale şehidi oğlu beyazperdede

28.2.2022

İtalyan Mariaʻnın Çanakkale şehidi oğlu beyazperdede

KIBRIS gazisi İsmail Gülnar'ın yazıp yönettiği, İtalyan Maria ile Çanakkale'de şehit olan oğlunun hikayesini konu edinen "Maria 1915" filmi, uluslararası film festivallerine hazırlanıyor. Gülnar'ın eşi ve filmin başrol oyuncusu Aysun Gülnar'ın babasının büyük ninesi olan Maria, 1871'de kardeşiyle Burdur'un Çaltepe köyüne yerleşir. Köyde evlenip Müslüman olan ve Zühre adını alan Maria'nın büyük oğlu Ömer, 1915'te Çanakkale'de şehit olur. Çekimleri aynı köyde tamamlanan filmde profesyonel oyuncuların yanı sıra köy halkı da rol aldı. Filmin Cannes, Berlin ve Monaco gibi uluslararası film festivallerinde gösterileceğini söyleyen İsmail Gülnar, "Bugüne kadar hep milli konuları anlatan filmler çektim ve bu şekilde devam edeceğim" dedi.