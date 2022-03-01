Bu besinleri birlikte tüketmeyin!

KAVUN - KARPUZ: Yaz aylarının çok sevilen iki meyvesi kavun ve karpuzun birlikte tüketilmesi ishale sebep olabiliyor. Bu nedenle ayrı ayrı yenilmesinde fayda var.

TURP - YOĞURT: Her iki besin de asitli maddeler içerdikleri için birlikte tüketildiğinde midede yanmaya sebep oluyor. Bu nedenle ayrı ayrı yenilmeli.

BALIK - YOĞURT: Her iki besin de çabuk bozulabildiği için birlikte tüketilmemesi öneriliyor. Birinin bile biraz bozulmuş, tarihinin geçmiş olması sağlık sorunlarına, zehirlenmelere neden olabiliyor.

ASİT ORANI YÜKSEK

SOĞAN - SARIMSAK: Güçlü birer antioksidan olan soğan ve sarımsak, birlikte tüketildiğinde vücudumuzda çok güçlü bir etki yapar ve bu da kan akışının aşırı hızlanmasına neden olur.

MUZ - KURU ÜZÜM: Muz ve kuru üzümün birlikte tüketilmesi bağırsakta çeşitli problemlere yol açabiliyor. Muz, kuru üzüm ve süt de birlikte tüketilmemesi önerilen yiyecekler arasında yer alıyor.

PİLAV - SİRKE: Sirke, pirincin içindeki yararlı besinlerin ve lifin etkisini kaybetmesine neden oluyor. Bu nedenle bu iki besin birlikte tüketilmemeli.

ŞEFTALİ - ERİK: Her ikisinin de asit oranı çok yüksek olduğu için birlikte tüketildiğinde mide asidini artırabilirler. Bu nedenle uzmanlar ayrı ayrı tüketilmesini öneriyor

YER ELMASI YARALARI İYİLEŞTİRİYOR

Yer elması, yaraların iyileşmesini sağlayıp hücreleri koruması özelliğiyle biliniyor. Yer elması ayrıca kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır, cildi güzelleştirir, daha parlak ve güzel bir görünüm elde etmenizi sağlar. Yer elmasının böbreklere de faydası var. Vücut direncinin artmasını sağlayan yer elmasının, haşlanmış suyu ile saçların yıkanmasında saçları parlatır ve saç diplerini de kuvvetlendirir.