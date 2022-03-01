Destan, ekranda fırtınalar estirmeye devam ediyor

Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam 20.00'de yayınlanacak bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın on üçüncü bölümüne Batuga'nın seçimi damga vuracak. Tek başına kaçmayı reddeden Batuga Akkız'la birlikte kurtulma ya da birlikte ölme kararı alıyor. Batuga çocukken kurtulduğu yay kirişine yenik mi düşecek? Batuga, Temur'un ve Saltuk'un tüm ısrarlarına rağmen tek başına kaçıp kurtulmayı reddeder. Batuga, zindanda kilitli olan Akkız'ı ardında bırakmayacaktır, ya birlikte yaşayacaklar ya da birlikte öleceklerdir. Batuga, babasının Kağanlığı mı babalığı mı seçeceğini görmek zorundadır. 'Destan', salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek. Destan bu akşam 20.00'de atv ekranında.