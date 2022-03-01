Muğla'nın Bodrum ilçesinde sık sık konserler veren dünyaca ünlü sanatçı Anjelika Akbar, "Babam Ukrayna doğumlu, annem Rusya doğumlu, ben Kazakistan doğumluyum. Hepimiz güneş sisteminde bulunan dünya gezegeni doğumluyuz. Kan rengimiz kırmızı. Aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimizin gezegenin ailesi olduğumuzu idrak etme zamanı" dedi.

"BEN TÜRK'UM"

Anne ve babasının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Akbar, babasının şimdi hayatta olmadığını, annesi Galina Timchenko'nun yaşadığını belirterek, "Ben Sovyetler Birliği dağılmadan önce UNESCO aracılığı ile konsere geldiğim İstanbul'dan geri dönmedim, kaldım. Birçok kişi bilmiyor ama ben Türk vatandaşıyım. Başka pasaportum yok, yani Türk'üm. Son günlerde Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar insanlığa sığmıyor. Aynı topraklarda, aynı havayı soluyoruz ve aynı renk kanı taşıyoruz. İnsanların birbirini sevmesi, hoşgörülü olması bu kadar zor olmasa gerek" diye konuştu.

ADEM ÜLKER