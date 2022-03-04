Arkas Koleksiyonu’ndan ‘Doğa Bahçeler, Düşler’ sergisi İstanbul’da

DOĞA ve insan arasındaki ilişkiyi Arkas Koleksiyonu'ndan derlenen eserler aracılığıyla gündeme taşıyan 'Doğa, Bahçeler, Düşler' sergisi, İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, bugünden itibaren Elgiz Müzesi'nde beğeniye sunulacak. Lucien Arkas, Elgiz Müzesi'ndeki "Arkas Koleksiyonu'nda Doğa, Bahçeler, Düşler" sergisinin İstanbul'da açtıkları dördüncü sergi olduğunu belirterek, koleksiyonerler ve müzeler arasındaki iş birliğini çok önemsediğini, bunun hem kurumların yakın ilişki kurarak birbirlerini tanımasının hem de koleksiyonların çok daha fazla kişiye ulaşabilmesini mümkün kıldığını söyledi. Sergide; Avrupalı ve Türk sanatçılardan 170 eser bulunuyor.

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