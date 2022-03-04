Çocuklarda hızlı boy atma skolyoz nedeni olabilir

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mutlu Çobanoğlu, halk arasında omurga eğriliği olarak bilinen skolyozun toplumun yüzde 2'lik bir kısmında görüldüğünü belirterek, çocuklarının sırtında çıkıklık, omuzda düşüklük ya da belinde şişlik gibi belirtiler gören ailelerin mutlaka bir uzmana başvurmaları gerektiğini söyledi. Aydın'da yaşayan 12 yaşındaki Gökçe Uçar'ın sol omzunda beliren çıkıntı ve yaşadığı ağrılardan şüphelenen ailesi, kızlarını doktora götürdü. Yapılan tetkiklerde kızın bir anda hızlı boy atmasıyla omurgasında S biçiminde eğrilik meydana geldiği ortaya çıktı. Füzyon denilen dondurma yöntemiyle ameliyat edilen Gökçe sağlığına kavuştu.

ERGENLİK DÖNEMİ

Ergenliğe yeni giren çocuklarda kemiklerin hızla büyüdüğünü ve hızlı bir boy atma sürecine girildiğini belirten Doç. Dr. Çobanoğlu, "Bu durumda bazen omurgalar eğri bir şekilde büyümeye başlıyor. Kişinin yaşına göre farklı tedavi seçenekleri olabiliyor. Skolyozun derecesi düşük ve hastanın da yaşı küçükse korse ve fizik tedavi uygulanıyor. Skolyozun derecesi yüksek, eğrilik hızla ilerliyorsa ve kişi büyümesini tamamlamışsa o durumda cerrahi seçeneğini kullanıyoruz" diye konuştu.