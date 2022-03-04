Rakipsiz dizi Kuruluş Osman

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 84'üncü bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. #Türk- Meydanaİnince etiketiyle sosyal medyada, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Tüm reyting kategorilerinde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman' aldığı reytinglerle yine her grupta haftanın en çok izlenen dizisi oldu.

AİLE FERTLERİNİ KURTARDI

'Kuruluş Osman'da, Osman Bey Geyhatu'nun ensesindeyken Vezir Alemşah'ın Kayı Obasını basıp Selcan Ana, Bala ve Malhun Hatunları tutukladığını öğrenmesiyle ailesini kurtarmak için harekete geçer.

OĞLUNUN ADI ALAEDDİN ALİ

Vezir Alemşah'ın askerlerinden Selcan Ana ve hatunları kurtaran Osman Bey'i bir kucağında Orhan ve diğer kucağında yeni doğan oğluyla Bala Hatun karşılar. Osman Bey oğluna Alaeddin Ali ismini verir. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki üçüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

TÜM KATEGORILERIN GALIBI

KURULUŞ Osman 84. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %11,05 izlenme oranı ve %25,69 izlenme payı, AB'de %8,87 izlenme oranı ve %21,52 izlenme payı 20+ABC1'de %11,63 izlenme oranı ve %25,19 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.