atv'nin iddialı dizisi Yalnız Kurt, son bölümüyle nefesleri kesti. Yıldırım Projesi'nin TSK içindeki önemli ismi Sezai Paşa'nın ölümünün ardından, yerine kimin geçeceği merak konusu oldu. Görülen o ki, savunma sanayiinde atılan başarılı adımların önünü kesmeye çalışan yeni hainler devreye girer. Ordudaki ihanet şebekesinin de çalışmalarını sürdürmesiyle kirli oyunlarını devam ettirirler.

Bölümün en dikkat çeken sahnelerinden biri de, Fettah'ın Pensilvanya'dan ordudaki terfilere müdahale etmesi oldu. Kainat imamının elinden, Amerika'dan yola çıkan apoletler, 30 Ağustos gelmeden yaptırılan terfi neticesinde yeni Tuğgeneral'e ulaştırıldı. Bu kişi, şehit Sezai Paşa'nın yerine gelen Ulvi Karasu'dur.

SERMAYENİN PEŞİNDELER

Karasu, Harp Okulu'nu dereceyle bitiren, 15 Temmuz sonrası temiz kaldığı düşünülen bir askerdir. Oysa dizide de anlatıldığı üzere hainler bukalemun gibi kılık değiştirir. Son bölümde, Dahhak'ın hain emellerinin peşinden gidenler ve ondan kalacak büyük sermayenin peşindekiler çok net tasvir edildi: "Memleket yakanların her yerde adamları var. Yakalanmamak için bukalemun gibi kılık değiştiriyorlar. Kardeşi kardeşe vurdurur, yatak odana, ruhuna sızarlar... Ordu, adliye, emniyetten hiç elini çekmediler. Virüs gibi bir kez yayıldı mı yok etmek çok zor. Fettah Dahhak'ın saldığı virüs salgına dönüşmek için fırsat kolluyor..."

'EJDERHANIN 7 BAŞINI YOK EDECEKSİN'

DAVUT, Altay'a ejderhanın yedi başını birden yok etmesini söyleyerek, hedefini net biçimde çizdi. Kumandan, Altay'a, "Eli kanlı Golyat'ın kuklalarını oyun dışı bırakacaksın. Efsaneler yaratan kahraman bir vatan evladı olacaksın" der. Türkiye'nin çeşitli birimlerine uzaklardan müdahale edilmeye çalışılır, fakat vatanseverler buna hazırlıklıdır...

ORGAN KAÇAKÇILIĞI DA YAPIYORLAR

YALNIZ Kurt dizisi, bir başka dehşet uyandıran konuya daha parmak bastı: Organ kaçakçılığı... Golyat'ın adamı Mira, Nizam ve Doğan'ı çağırıp bir konuşma yapar. Mira, Doğan'a Nizam'ın işlerine burnunu soktuğunu belirtince Doğan, organ kaçakçılığı yaptıklarını, sokak çocuklarının organlarını çaldıklarını anlatır. Mira da tüm olanlardan haberdar olduklarını söyler...