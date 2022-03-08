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Haberler Sarmaşık Reyting rekortmenine iki yeni isim

Reyting rekortmenine iki yeni isim

8.3.2022

Reyting rekortmenine iki yeni isim

ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi, Kuruluş Osman kadrosuna iki yeni isim daha ekledi. Kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Serdar Özer ve Zehra Yılmaz'ı da dahil etti.

Oyuncular dizinin 9 Mart Çarşamba akşamı yayınlanacak 85'inci bölümünde sürpriz karakterlerle seyirci karşısına çıkacak.

Görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesiyle bu sezonda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman' reytinglerin yanı sıra oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.